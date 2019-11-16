Eşini sopayla döverek öldürdü

Kavga sırasında 32 yaşındaki Hüseyin, 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşine sopayla vurmaya başladı.

YERE YIĞILIP KALDI

Aldığı darbelere dayanamayan 20 yaşındaki Halidiye El Hamit, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Hüseyin, baygınlık geçirdiğini düşündüğü eşi 2 saat geçmesine rağmen kendisine gelmeyince, komşularından sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Halidiye El Hamit’in sopa darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mahmud El Hüseyin ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.