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YAŞAM

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Eşini sopayla döverek öldürdü

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Mahmud El Hüseyin ile eşi Halidiye El Hamit arasında önceki gece henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında 32 yaşındaki Hüseyin, 4 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eşine sopayla vurmaya başladı.
 
YERE YIĞILIP KALDI
 
Aldığı darbelere dayanamayan 20 yaşındaki Halidiye El Hamit, bir süre sonra hareketsiz kaldı. Hüseyin, baygınlık geçirdiğini düşündüğü eşi 2 saat geçmesine rağmen kendisine gelmeyince, komşularından sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi. Komşuların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, Halidiye El Hamit’in sopa darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Mahmud El Hüseyin ise Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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