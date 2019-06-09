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Eşini ve çocuklarını vurup 7. kattan atladı

Esenler'de Suriye uyruklu bir şahıs, eşini ve iki çocuğunu silahla yaraladıktan sonra, 7. kattan atlayıp yaşamına son verdi.

  • AA
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İstanbul'un Esenler ilçesinde Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi'ndeki binadan bir kişinin yere düştüğünü gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirtilen şahsın 7. kattaki evine gitti. Evde, şahsın eşi ve iki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Yaralı anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk araştırma sonucu, Suriye uyruklu şahsın eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra 7. kattan atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemeler sürüyor.

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