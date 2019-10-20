Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

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Eşiyle kavga edince kendisini ateşe verdi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı.

  • DHA
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Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü.
 
 
Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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