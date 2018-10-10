Eşiyle tartışmasına komşuları tepki gösterince havaya rastgele ateş etti Malatya'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirildi.