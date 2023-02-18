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Yaşam

Eski aracıyla Türkiye'nin yardımına koşmuştu! Yeni araba hediye edildi

Azerbaycan'da aracının üzerine yüklediği yardım malzemeleri ile çekilen fotoğrafı gündem olan Server Beşirli'ye bir işadamı tarafından yeni araba hediye edildi. Eski arabasının bir sembol haline geldiğini belirten Beşirli, “O benim özel arabam. O bir kardeş sembolü oldu. Ben onu hediye ederim, müzeye koyarım ama satmam” dedi.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Eski aracıyla Türkiye'nin yardımına koşmuştu! Yeni araba hediye edildi
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Azerbaycan'da aracının üzerine yüklediği yardım malzemelerini Bakü'ye götürmek için yola çıkan Server Beşirli'nin çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Topladığı yardım malzemelerini Bakü'deki koordinasyon merkezine teslim eden Server Beşirli, daha sonra kuzenleri Memmedov Asker, İmamverdi Beşirli ile birlikte Adıyaman'a geldi. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin (TÜİB) yardım ekipleri ile Türkiye'ye gelen Server Beşirli, depremzedelere yardım malzemesi dağıtarak acılarına ortak oluyor.

"BURADA DA ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Adıyaman'da depremzedelere yardım ettiği için gururlu olduğunu ifade eden Beşirli, "Sosyal medyada gördüm ve kardeş ülke için elimden geleni yapmak istedim. Bakü'de bulunan toplama merkezine götürmek için eşyaları arabamın üzerine yükledim. Tam 3 kez arabamla yardım malzemesi götürdüm. Orada işadamı Hüseyin bey ile karşılaştık. Ona benim de Türkiye'ye gelmek istediğimi söyledim. Sağ olsun bizi buraya gönderdi. Burada da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada erzak dağıtıyoruz, çadır kuruyoruz, ihtiyaç olan her işi yapıyoruz" dedi.

"BEN BUNU ARABA İÇİN YAPMAMIŞTIM, KARDEŞ ÜLKE İÇİN YAPMIŞTIM"

"Sağ olsun bir işadamı araba hediye etmiş. Ben bunu araba için yapmamıştım, kardeş ülke için yapmıştım. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Eski arabamı çok seviyorum. Satmayı falan düşünmüyorum, istiyorlar. O benim özel arabam. O bir kardeş sembolü oldu. Ben onu hediye ederim, müzeye koyarım ama satmam" diye konuştu.

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