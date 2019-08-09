Eski eşinin evine camı kırarak girdi
Eskişehir´de hakkında koruma kararı bulunan S.E.'nin(34), kendisine zarar vermek için kapısına geldiğini ihbar ettiği eski eşi M.B.(34), masat ile kırdığı apartman kapısının camından içeri girdiği sırada yakalandı.
- DHA
Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi´nde yaşayan S.E., polisi arayarak, 2 yıl önce boşandığı eski eşi M.B.´nin kapısına dayandığını ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek, yardım istedi. Polis ekipleri hakkında koruma kararı olan S.E.´nin adresine gitti. Polis, eski koca M.B.´yi elindeki masat (bıçak bilemek için kullanılan alet) ile apartman kapısının camını kırıp, içeri girdiği sırada yakaladı. Eski eşinin dairesine ulaşamadan etkisiz hale getirilen M.B., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.B., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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