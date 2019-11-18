21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7506
  • 6,357
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eski eşten kanlı baskın

Boşandığı eşini evinde silahla yaralayan şüpheli, eski karısını sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırında çalışan bir kişiyi de aynı silahla öldürdü. Polis, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kütahya’da Süleyman D, eski eşi Meryem Ç’nin evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç’yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı. Bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç’nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre’ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı. 

‘SELAM SÖYLE’ 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğü belirlenen Fatih Göre’nin cesedi, morga gönderildi. Yaralanan Meryem Ç. ise hastanede tedavi altına alındı. Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, doğalgaz patlaması olduğunu düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, “Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi” dedi. Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, “Selam söyle” dedikten sonra kaçtığını ifade etti. Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D’nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü. Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.      

Talihsiz kadın, hayati tehlikeyi atlattı. Verdiği ilk ifadede fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Görü’nün boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatarak, “Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler” dediği öğrenildi.

31 mart seçimlerinin sembolü oldu! O isim hala işsiz...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için taziye mesajı

Putin’in özel kuvvet askerleriyle fotoğrafı yayımlandı

Putin’in özel kuvvet askerleriyle fotoğrafı yayımlandı

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Türkiye'den Rum yönetimine 'bayrak' tepkisi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Milli takım grubu ikinci tamamlandı

Milli takım grubu ikinci tamamlandı

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

Kreşi olmayan firmadan ayrıldı, kıdem tazminatını aldı

CHP'li belediye başkanı istifa etti

CHP'li belediye başkanı istifa etti
 

POPÜLER HABERLER

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

En komik vahşi yaşam fotoğrafları

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

14 yıldır bu adada tek başına yaşıyor! 'Maaşımdan bir şey kalmıyor ama...'

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

2028 yılından geldiğini iddia etti! Zaman gezgininden çarpıcı iddialar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA