Eski eşten kanlı baskın

Kütahya’da Süleyman D, eski eşi Meryem Ç’nin evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sırasında Meryem Ç’yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan Süleyman D, olay yerinden kaçtı. Bir fırına giden zanlı, bu iş yerinde çalışan ve Meryem Ç’nin erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Göre’ye (49) aynı silahla ateş ettikten sonra bir otomobille uzaklaştı.

‘SELAM SÖYLE’

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğü belirlenen Fatih Göre’nin cesedi, morga gönderildi. Yaralanan Meryem Ç. ise hastanede tedavi altına alındı. Fırındaki işçilerden Ahmet Bişi, doğalgaz patlaması olduğunu düşünerek sesin geldiği yöne geçtiğini belirten Bişi, “Süleyman D. bana silahı doğrulttu. Silah tutukluk yapınca bana ateş edemedi” dedi. Başka bir işçi Ahmet Tekin de katil zanlısının, “Selam söyle” dedikten sonra kaçtığını ifade etti. Maktulün kızı Derya Göre ise Süleyman D’nin babasını birçok kez tehdit ettiğini ileri sürdü. Katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Talihsiz kadın, hayati tehlikeyi atlattı. Verdiği ilk ifadede fırında çalışan evli ve 2 çocuk babası Fatih Görü’nün boşanma davasındaki şahidi olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki olmadığını anlatarak, “Eski eşim hakkında beni tehdit ettiği için 6 ay önce uzaklaştırma kararı almıştım. Ayağına çipli elektronik kelepçe takmışlardı. Geçen hafta Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden beni aradılar ve eski eşimin kelepçeyi bozduğunu ve herhangi bir sıkıntı olduğunda polisi hemen arayabileceğimi söylediler” dediği öğrenildi.