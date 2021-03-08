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Yaşam

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis toplantısında, Yenikapı Avrasya ve Gösteri Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı'nın isimlerinin, 'Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi' olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:40
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İBB 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığındaki meclis toplantısında 148 gündem maddesi komisyonlara sevk edilirken AK Parti, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın isminin yaşatılması için bir teklif sundu.

AK Parti Meclis üyesi Mehmet Yiğit tarafından okunan teklifte, Topbaş'ın isminin inşa sürecinde büyük emek ve katkısının olduğu Yenikapı Meydanı ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezine verilmesi istendi.

Teklif karar olarak sunulan gündem maddesi yapılan mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kararın kabul edilmesinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarına teşekkür etti.

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