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Yaşam

Eskişehir'de 28 Şubat zihniyeti! Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula kaydetmediler

Depremin vurduğu Hatay'dan ailesiyle Eskişehir'e giden 15 yaşındaki kız öğrenci T.N.İ., kayıt yaptırmak için başvurduğu Özel Çağdaş Okulları'na başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yöneticisi olduğu vakfa bağlı okulda yaşanan skandalla ilgili Eğitim Bir-Sen, suç duyurusunda bulundu. Aile ise, 'Bu olay bize depremden daha acı geldi' dedi

Sabah18 Mart 2023 Cumartesi 07:36 - Güncelleme:
Eskişehir'de 28 Şubat zihniyeti! Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula kaydetmediler
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Eskişehir'de, kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV) bağlı Özel Çağdaş Okulları, bir skandala sahne oldu. Depremzede ailenin okula kaydettirmek istediği kız öğrenci, başörtülü olduğu için okula alınmadı.

Sabah'ın haberine göre; Hatay'da depremi yaşayan aile, taşındıkları Eskişehir'de 9. sınıf öğrencisi olan başörtülü kız çocukları T.N.İ.'nin naklini Çağdaş Okulları'na aldırmak istedi. İddiaya göre Okul Müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok. Burada zorlanırsın" diyerek öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için ikna etmeye çalıştı. Samur'un 28 Şubat zihniyetini hatırlatan tavrı üzerine aile, okuldan ayrılarak T.N.İ.'yi, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydettirdi.

'DEPREMDEN DAHA ACI'

Aile, kızlarının başörtülü olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Eskişehir Valiliği'ne okul hakkında şikâyette bulundu. Baba Z.İ. ve anne E.İ., "Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi" dedi.

Skandalın ardından Eğitim Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ali Yalçın, "Adı 'çağdaş' fakat uygulaması 'çağdışı' okul hakkında suç duyurusunda bulunduk. Depremzede öğrencinin başörtülü olduğu için karşılaştığı rezalete sessiz, duyarsız kalınamaz. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da başvurduk" diye konuştu.

KÖHNELEŞMİŞ ZİHNİYET

Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar ve beraberindekiler dün okulun önüne siyah çelenk bıraktı. Akar, "Müdür, öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalışıyor. Bir depremzede çocuğa sırf başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir.

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