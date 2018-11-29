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Eskişehir'de ambulans devrildi: 3 yaralı

Eskişehir'de ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Cemali Sağlam idaresindeki 03 VS 112 plakalı Afyonkarahisar 112 Acil Servis ambulansı, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 10. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Sağlam ile sağlık görevlileri Naim Erdoğan ve Ayşegül Bulut, meslektaşlarınca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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