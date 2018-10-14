Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Eskişehir'de henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
- AA
İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.A, Murat Alaağaç'ı bıçaklayarak yaraladı.
Ağır yaralanan Alaağaç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alaağaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.T, O.A, E.B. ve I.K, Asayiş Şubesi ekipleri arafından saklandıkları evde yakalandı.
Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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