Eskişehir'de bir kişi üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu hayatını kaybetti
Eskişehir'de elinde bulunan tinerin üzerine dökülmesi sonucu yanan kişi öldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi Baksan Sanayi Sitesi 57. Sokak'ta yanmış halde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Ahmet Ç'nin (41) elinde bulunan tinerin üzerine dökülüp alev alması sonucu yandığını belirledi.
Olay yerinde hayatını kaybeden Ahmet Ç'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
Öte yandan. Ahmet Ç'nin önceki gün kullandığı tinerin elini yakması sonucu Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, bir süre önce de sanayi sitesinde bir iş yerinde tinerle yangın çıkardığı öğrenildi
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