Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili uyarısı geldi mi?

06.01.2020 09:32 - Güncelleme: 06.01.2020 09:32

Eskişehir'de bugün okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi Eskişehir'de okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yurdun büyük bir kesimin etkili olan soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede kar şeklinde görülürken Meteoroloji'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eskişehir’de ise havanın, 2°C, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Peki, Eskişehir'de okullar tatil oldu mu? İşte beklenen açıklama..

ESKİŞEHİR'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.





METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.