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Yaşam

Eskişehir'de dağdakiler kurtarıldı

Eskişehir'de dağlık arazide mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

AA06 Mart 2021 Cumartesi 00:44 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:44
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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkisinde 4 kişinin mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), AKUT ve Jandarma personelinden oluşan kurtarma ekibi, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığına ait helikopterin de desteği ile çalışma başlattı.

Mahsur kalan M.E.Ç, H.G, O.Ö. ve A.Ç, bulundukları yerden helikopter yardımıyla kurtarıldı.

Hafif yaralı olan M.E.Ç, O.Ö. ve A.Ç, Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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