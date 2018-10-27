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Eskişehir'de inşaat halindeki binanın çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikanın inşaat halindeki ek binasının çatısının çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, 1. Cadde'de kurulu fabrikaya ait ek bina inşaatının çelik konstrüksiyonlarının vinçle montajı sırasında çatı kısmı çöktü. Göçük altında kalan işçiler Murat Eratik (30), Cem Kovancı, İbrahim Ünlü ve Emrah Çakır, itfaiye, arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Çakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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