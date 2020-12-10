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Yaşam

Eskişehir'de kaçak kazı

Eskişehir'de kaçak kazı yapanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA10 Aralık 2020 Perşembe 00:05 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:05
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Eskişehir'de kaçak kazı yapan arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet S. arkadaşları Murat K, Sevinç E, Servet K, Ömer K, Kaan K. ve Bekir K ile Mihalgazi ilçesine bağlı Parmaklı mevkisinde izinsiz kazı yaparken karşılarına çıkan kayayı patlattıkları sırada Ömer K. yaralandı.

Bunun üzerine Ömer K'nin kardeşleri Kaan K. ile Bekir K. patlamaya neden olduğu iddiasıyla Mehmet S'yi darbetti.

Şüphelilerden Sevinç E. ile Servet K. yaralanan Mehmet S'yi otomobile bindirip kent merkezine doğru hareket ederek 112 Acil Servis sağlık ekiplerine haber verdi.

Koyunlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ile Bekir K. tarafından Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ömer K. buradaki müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ömer K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada, bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı bağlı ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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