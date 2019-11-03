Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eskişehir'de kan donduran olay! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Eskişehir'de eşini ve 8 yaşındaki çocuğunu darbeden zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipleri evin girişinde karşılayan 8 yaşındaki D.K, "babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi.

Eve giren polis, inşaat işçisi Mehmet Ali K'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K'nin boğazına tüfekle baskı uyguladığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan anne ve oğlu ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali K, tutuklandı.

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Bebek'te panik anları! Lüks yatta yangın çıktı

Bebek'te panik anları! Lüks yatta yangın çıktı

Yeni dönem başladı! İlk uygulama Ankara'da

Yeni dönem başladı! İlk uygulama Ankara'da

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Tarihi yansıtıyorlar! İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri

Tarihi yansıtıyorlar! İstanbul semtlerinin bilinmeyen hikayeleri

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA