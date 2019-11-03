Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Vişnelik Mahallesi Erkan Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipleri evin girişinde karşılayan 8 yaşındaki D.K, "babam annemi içeride öldürüyor abi kurtarın" dedi.

Eve giren polis, inşaat işçisi Mehmet Ali K'yi elindeki pompalı tüfekle birlikte eşi Semra K'nin boğazına tüfekle baskı uyguladığı sırada etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan anne ve oğlu ise Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali K, tutuklandı.