Eskişehir'de narkotik operasyonu!

AA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:04 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 22:04

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Narkotik köpekleri ile ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 15,77 gram metamfetamin ile 1,29 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.