Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı

Eşref Yaşar Sezer idaresindeki 26 ABN 073 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda yol kenarındaki bankete çarptı.

Kazada, sürücü Sezer ve araçta bulunan Selma Sezer ile Nazile, Cengiz ve Ayça Selet yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.