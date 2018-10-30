Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Eskişehir'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 kişinin ev ve iş yerlerinde 'Cankız' adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 3 kilo 90 gram bonzai, 4,90 gram esrar, 2,40 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 375 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, 'uyuşturucu madde kullanmak'tan yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin 24 bin 270 içimlik zehir olduğunu ve değerinin de yaklaşık 463 bin lira olduğunu belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması – Tarihte bugün 30 Ekim 1918

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanında

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA