Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada genetiği değiştirilmiş esrar ve esrar kıyma makinesi ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.