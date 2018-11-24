Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 zanlı yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada genetiği değiştirilmiş esrar ve esrar kıyma makinesi ile hassas terazi ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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