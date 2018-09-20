Eskişehir'de yaşlı bir adam dolandırılmaktan son anda kurtuldu Eskişehir'de telefon ile aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahısların isteği sonucu bankadan kredi çekip şüphelilere havale yapmak isteyen yaşlı adam, polis ekiplerinin aldığı önlem sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.