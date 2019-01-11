Esma Sultan’ın puşidesi 171 yıl sonra değişecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm ve Kültür Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başlatılan ve Emine Erdoğan tarafından da desteklenen “Puşide Projesi” kapsamında 12 olgunlaşma enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor. Proje çerçevesinde 1848 yılında vefat eden ve türbesi İstanbul’da bulunan Esma Sultan’ın kabrinin üzerine örtülü olan puşide, 171 yıl sonra değiştirilecek. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 2016 yılında işlenmeye başlanan puşide, önümüzdeki günlerde kargo ile İstanbul’a gönderilecek. Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina “4 parçadan oluşan puşideyi 8 usta öğreticimiz 2.5 yılda yaptı” dedi.