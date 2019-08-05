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Polis helikopteri Esra bebek için havalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bebek Esra Çokbilici’nin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman İline sevk talebi bildirildi. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky Helikopter ile 112 Sağlık ekibinin refakatiyle birlikte bebek Esra Çokbilici Batman iline götürüldü.

  • Şeyhmus Çakan / 24 TV
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Van İl Emniyet Müdürlüğüne 05 Ağustos 2019 günü saat 03.30 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından doğum esnasında oksijensiz kalan bebek Esra Çokbilici’nin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman iline sevk talebi bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky Helikopter ile 112 Sağlık Ekibinin refakatiyle birlikte bebek Esra Çokbilici Batman iİline götürüldü.

Esra bebek ekipler tarafından hemen yoğun bakıma alınarak adeta hayata döndürüldü. Çokbilici ailesi, polise teşekkür etti.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

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