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Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesindeki Hıdırlık Mesire Alanını temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.

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