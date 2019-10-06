Esrarengiz olay! Kimliği bilinmiyor, temizlik yaparken gördü

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.