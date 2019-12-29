Etkileyici yeni yıl mesajları: Sevgiliye, arkadaşa 2020 yeni yıl kutlama mesajları sizlerle!

29.12.2019 13:17 - Güncelleme: 29.12.2019 13:17

Etkileyici yeni yıl mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. Sevgiliye, arkadaşa 2020 yeni yıl kutlama mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da yılbaşı mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yılbaşı gecesi görüşemeyecek olanlar yeni yıl temennilerini yılbaşı mesajlarında iletecekler. En güzel, en anlamlı yeni yıl kutlama mesajlarını sizler için derledik. 2020 yeni yıl kutlama sizlerle..

ETKİLEYİCİ YENİ YIL MESAJLARI:

Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

Geçmişi unutup yeni bir başlangıcı kutlamanın zamanı geldi. Mutlu yıllar!

Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar yapma ve eski pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!

Bu yıl senin yılın olacak, buna inanıyorum. Başta sağlık, mutluluk ve huzur, nice başarılar hep seninle olsun. Yeni yılın kutlu olsun!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!

Kapının aşk ile çalacağı, mutluluğa doyamayacağın, sürprizlerle dolu şahane bir yıl diliyorum sana. Yeni yılın kutlu olsun.

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...

Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.

Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!

Artık sana daha fazla başarı dilemek istemiyorum. Zaten birçok şeyi başardın. Bu yıl benim olmalı. Bana mutlu yıllar dile!

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

1 Ocak: Türkiye dahil, çoğu ülke tarafından kullanılan Miladi takvime göre yılın ilk günü.