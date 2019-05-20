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Eurovision’u bırak Gazavision’a bak

Filistinli bir grup sanatçının düzenlediği “Gazavision” isimli şarkı yarışmasının finali, AA ofisinin de bulunduğu binanın enkazında gerçekleştirildi. 

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Filistinli bir grup sanatçının düzenlediği Gazavision (Gazzevision) Şarkı Yarışması’nın final programı, İsrail ordusunun Gazze’ye gerçekleştirdiği son saldırılarda hedef aldığı ve Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binanın enkazı üzerinde yapıldı. “Rakam Değiliz” isimli grup, bu yıl (14-18 Mayıs) İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’yla eş zamanlı olarak Gazze’de yarışma gerçekleştirdi. 27 sanatçının katıldığı ve 6’sının finale yükseldiği yarışmanın kapanışı, İsrail ordusunun 4 Mayıs’ta düzenlediği saldırıda tamamen yıkılan AA ofisinin olduğu binanın enkazı üzerinde yapıldı.      

“VATANIM” DEDİLER

Yarışmada finale kalan 6 sanatçı, Filistinli şair İbrahim Tukan’ın yazdığı “Mevtıni” (Vatanım) isimli şarkıyı seslendirdi.   

“Rakam Değiliz” Grubu’nun üyesi Isam Advan, Filistin halkına karşı suç işlemekten geri durmayan İsrail’de böyle uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesini kabul etmediklerini göstermek için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi. 

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