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Ev sahibiyle göz göze gelen hırsız kaçarken balkondan düştü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde girdiği evin sahibiyle karşılaşan hırsız, kaçarken atlamaya çalıştığı balkondan düşerek yaralandı.

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Koza Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki eve hırsızlık amacıyla giren C.N, ev sahibi Nusret Yaş'la (34) göz göze geldi. Bunun üzerine balkondan atlayıp kaçmak isteyen C.N, dengesini kaybedip yere düştü.

Ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, C.N'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğunu tespit etti.

Yaralanan C.N. kanlar içinde sağlık görevlilerini beklerken, "Allah'ım güç ver. Ben buraya kötü niyetle gelmişsem sen canımı al." diyerek gözyaşı döktü.

Ev sahibi Nusret Yaş ise uyandığında hırsızla karşılaştığını, "Sen kimsin?" diye sorması üzerine bu kişinin balkondan atlamaya çalışırken yere düştüğünü söyledi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan C.N, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

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