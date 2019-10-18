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Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli mi? 18 Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, bakım aylığının bugün hangi illere yattığını merak ediyorlar. Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli mi? 18 Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları ödemeleri il il olarak sırayla gerçekleştiriliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli mi? 18 Ekim evde bakım maaşı hangi illerde yattı? gibi soruların yanıtları tüm evde bakım parası alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları ödemeleri il il olarak sırayla gerçekleştiriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Evde bakım maaşı ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. 
 
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ Mİ? 
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından bazı illerde yatırılıyor. İşte uygulamanın yapıldığı iller: Osmaniye, Tokat, Hatay, Antalya, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar, Kırklareli, Samsun, Kırşehir, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Rize, Aydın, Ankara, Kocaeli, Tekirdağ, Trabzon, Manisa, Bilecik, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Adıyaman, Ordu, Ağrı, Uşak, Malatya, Zonguldak, Diyarbakır, Çanakkale, Sakarya, Adana, Bursa, Isparta, Yozgat, Iğdır, Kayseri, Çorum ve Düzce...
 
Evde bakım maaşı hizmetinin diğer illere de yayılması bekleniyor.
 

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA SAYFASI

 

 
 
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?
İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
 
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
 
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Daha önce evde bakım maaşı 1305 TL idi. Temmuz ayı enflasyon oranlarının ve zam miktarının belirlenmesinin ardından bu rakam 1383 TL'ye yükseldi. Bu zam memurlara yapılan zam oranı yani yüzde 6 ile aynıdır.
 
Özel bakım merkezlerinde hizmet alanlar için ise eski rakam 2611 TL iken Temmuz ayı zammı ile birlikte bu rakam 2767 TL'ye yükseldi.

 
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
 
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.
 
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
 
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
 
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir. 

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