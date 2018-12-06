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Evde elektrikli battaniyeden yangın çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

  • DHA
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Yeşilyurt Mahallesi 6. Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında, Yavuz Karşıyaka'nın (35) oturduğu dairede dün akşam yangın çıktı. Elektrikli battaniyeden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Karşıyaka'nın ihbarı üzerine bölgey itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. 
 
Yangında yatak odası tamamen, diğer odalarda ise kısmen zarar gördü.

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