Eve geç gelen kızına kadın kılığında takip

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Parktan geçen vatandaşlar kadın kıyafetleriyle bankta oturan şüpheli bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motorize yunus timleri tarafından parkta kadın kıyafetleriyle oturan O.A. (35) gözaltına alındı. Elinde iki küçük balon ve kadın kıyafetleriyle polise ifade veren O.A., daha sonra geniş çaplı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin parka bisikleti ile geldiği ve eve sürekli geç gelen üvey kızını takip etmek için kadın kıyafeti giydiği öğrenildi.