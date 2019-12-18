İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9078
  • EURO
    6,5835
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    110622
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TL'yi çalıp kaçtı
Yaşam

Eve gelen yoğurtçu 5 bin 920 TL'yi çalıp kaçtı

AVCILAR´da 85 yaşındaki kadının paraları, eve yoğurt satmaya gelen kişi tarafından çalındı. Kadının 5 bin 920 TL´sini göz açıp kapayana kadar çalan şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA18.12.2019  10:34 - Güncelleme: 18.12.2019  10:35
Olay, Merkez Mahallesi Fırın Sokak´taki apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mediha Eğilmez, kapıyı çalan bir kişiye kapıyı açtı. Elinde yoğurt kapları, peynir ve tereyağı bulunan 40-45 yaşlarındaki bu kişi, Silivri´den organik ürünler getirdiğini söyledi.
 
Yaşlı kadın fiyatları tek tek öğrendikten sonra çantasında aldığı yoğurt için ödemesi gereken 80 TL´nin çantasında olmadığını görünce yatak odasındaki dolapta kızı ve kendisine ait paraların bulunduğu desteyi aldı ve içinden 100'TL'yi çekerek, kendisiyle birlikte odaya giren satıcıya verdi.  Yoğurt satıcısı ısrarla kabı boşaltması gerektiğini belirterek mutfağa geçti. Boşalttıktan sonra da kadının yatağı üzerindeki 5 bin 920 lirayı aldıktan sonra hızla evden uzaklaştı. Verdiği 100 TL´nin üzeri olan 20 TL´yi alan kadın, odaya girdiğinde yatak üzerinde bıraktığı paraların yerinde olmadığını görünce komşularına ve polise haber verdi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaparken, binadaki ve çevredeki güvenlik kamerarından  şüphelinin görüntülerine ulaştı. 40 yaşlarında esmer, seyrek saçlı, üzerinde koyu renkli mont ve yeşil kazak bulunan, elinde beyaz renkli bez çanta ve ayağında taban rengi beyaz ayakkabı olan kişinin görüntüleri ekiplere ulaştırılırken görüldüğü yerde yakalanması istendi. Polis hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit ederek onu yakalamak için çalışma başlattı.
 
Olaydan büyük üzüntü duyduğunu, insanlara güveninin sarsıldığını belirten Mediha Eğilmez, "Benim ve kızımın sigorta parası gitti. Ben şimdi 5 Ocak tarihine kadar parasız kaldım. 3 gün oruç tutacağım. Ben hırsızın en kısa sürede bulunacağına inanıyorum" dedi.

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı
İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını boşa çıkardı

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları gerçeği ortaya çıkardı
FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları gerçeği ortaya çıkardı

FETÖ'cü polisin gizli yazışmaları gerçeği ortaya çıkardı

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı... Her şey bir gecede değişebilir
Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı... Her şey bir gecede değişebilir

Gerasimov: Bunlar büyük bir savaşın hazırlığı... Her şey bir gecede değişebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.