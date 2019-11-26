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Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Arjantin'in kuzeyindeki Tucuman eyaletinde bir kadının, anneleri ölen bir kedinin yavruları sanarak evde beslemeye başladığı hayvanlar puma çıktı.

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Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Florencia Lobo, yol kenarında buldukları ve iki ay evde besledikleri hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.
 
Lobo, Reuters ajansına "Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik" dedi.
 
 
Lobo'ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak "kesinlikle normal bir kedi olmadığını" söyledi.
 
BBC'nin haberine göre, sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın güneyine özgü bir puma cinsi olan puma yaguarundi olduğu ortaya çıktı.

DOĞAYA SALINACAK

Yerba Buena'daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı.
 
Sürüngen, kurbağa, kuş ve balıkla beslenen bu hayvanların çok iyi yüzdükleri ve ağaçlara tırmanabildikleri belirtiliyor.
 
ABD'de Humane Society adlı hayvanlara yardım örgütü, yaralanma gibi yardıma ihtiyaçları olduğuna dair bir işaret olmadıkça hayvanların kurtarılmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

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