Kedi yavrusu diye eve getirdiği hayvan 'puma' çıktı!

Santa Rosa de Leales kasabasında yaşayan Florencia Lobo, yol kenarında buldukları ve iki ay evde besledikleri hayvanların puma olduğunu veteriner muayenesinde öğrendi.

Lobo, Reuters ajansına "Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik" dedi.

Lobo'ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak "kesinlikle normal bir kedi olmadığını" söyledi.

BBC'nin haberine göre, sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın güneyine özgü bir puma cinsi olan puma yaguarundi olduğu ortaya çıktı.