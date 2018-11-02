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Van'da evin çatı katı ve odunlukta 154 kilo eroin ele geçirildi

Van'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evin çatı katında ve odunlukta toplam 154 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.

  • DHA
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Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Yeni Mahalle Melek Sokak'ta bulunan bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine hemen harekete geçti. Evde narkotik madde arama köpeği 'Lisa' ile yapılan detaylı aramada, çatı katında ve müştemilatında bulunan odunlukta koli ve çuvallar içerisine zulalanmış 300 paket halinde 154 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ç., C.K. ve E.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 

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