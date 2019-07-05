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Evinde 200 hayvanla yaşıyor

Müzik eğitmeni ve veteriner teknikeri Nimet Dönmez, tedavilerini yaptığı yaklaşık 200 hayvanla evini paylaşıyor.

  • İHA
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde ikamet eden müzik eğitmeni ve veteriner teknikeri 36 yaşındaki Nimet Dönmez, yaklaşık 3 yıldır sokakta bulduğu ve tanıdıkları aracılığıyla kendisine ulaştırılan yaralı ve hasta hayvanları evinde tedavi ediyor.
 
 
Şu an yaklaşık 200 hayvanla evini paylaşan Dönmez, sürüngen, kemirgen, kedi, köpek, egzotik ve kanatlılar olmak üzere çok sayıda hayvanın tıbbi müdahalelerini ve ameliyatlarını evinde gerçekleştiriyor.
 
 
HER ŞEY SORUMLULUK HİSSETMESİYLE BAŞLADI
 
Küçüklüğünden beri hayvanlara ilgi duyan Dönmez’in hayvanlara evini açması onlara karşı sorumluluk hissetmesiyle başladı. İnsanların hayvanlara ve onların doğasına zarar verdiğini düşünen Dönmez, hayvanlara karşı sorumluluk hissederek yaralı ve hasta hayvanlara evini açtı.
 
 
Müzik ve veteriner teknikerliği bölümlerinin de içinde bulunduğu 6 ayrı bölümde eğitimini tamamlayan Dönmez, kendi geçimini ve hayvanların bakımını ise verdiği özel müzik derslerinden aldığı gelirle sağlıyor.
 
HAYVANLAR İÇİN ŞARKI BESTELEDİ
 
 
Dönmez, hayvanlara yapılan işkencelere dikkat çekmek için ve onların sesi olmak için bir de şarkı besteledi. Hayvanlara yapılan işkencelerin ve kadın ile çocuk istismarlarının kendisini derinden etkilediğini söyleyen Dönmez, “Bu benim planladığım bir proje. Söz müziği ve aranjesi kendime ait olan bir şarkı besteledim.
 
 
Aslında öz eleştiri gibi. Bununla ilgili dünya turnesi yapılması için sanatçılardan ve protokolden destek bekliyorum. Bir albüm yapıp gelen gelirleri yine bu ufaklıklara ve mağdurlara harcamak istiyorum” dedi.
 

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