IHA 31 Mart 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:19

Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Evgeny Leshchenko’dan (56) bir süre haber alamayan komşuları dün akşam saatlerinde jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri savcılıktan alınan iznin ardın çilingir yardımıyla eve girdi. Korona virüs tehdidine karşı sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Leshchenko’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Leshchenko’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ayrıca yapılan incelemelerde Rus turisttin kan örneklerinin negatif çıktığı ve korona virüs olmadığı belirlendi.