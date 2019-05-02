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Evinde yaptığı davulları yurt dışına satıyor

Bursa'da küçük yaşlarda müzisyenliğe merak saran Bülent Arpat (44), hobi amaçlı olarak davul yapmaya da başladı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte taleplere yetişemediğini söyleyen Arpat, '2 ay önceden siparişleri almaya başladık. İstanbul, Almanya, Kosova başta olmak üzere, dünyanın ve Türkiye'nin çeşitleri bölgelerine davul göndermeye başladım' dedi.

  • DHA
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Küçük yaşlarda müziğe yönelen Bülent Arpat, 10 yaşlarında çeşitli müzik aletleriyle ilgilenmeye başladı. İlerleyen süreçlerde davul çalmaya başlayan Arpat, patlayan davulunu tamir edecek usta bulamayınca davul yapmaya başladı. Evinin balkonuna kurduğu mini atöylede davul yapmaya başlayan Arpat, yaptığı işleri sosyal medyada paylaşarak yoğun ilgi gördü. Arpat, ramazan ayının gelmesiyle birlikte işlerinin daha da yoğun olduğunu belirtti.
 
Yaptığı davulları Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurtdışına gönderdiğini söyleyen Arpat, "Önceden davulları kendim satın alıyordum. Davulum patladı ve tamir ettirmek için usta aradım ama usta bulamadım. Kendi davulumu yapmayı denedim. Başarılı da oldum. Yaptığım işleri sosyal medyadan paylaşmaya başladım. Görenler davulları beğendi. Ben de hobi amaçlı davul yapmaya başladım. İstanbul, Almanya, Kosova başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerine davul göndermeye başladım. Meslek olarak değil hobi amaçlı yapıyorum. Şu anda çok sipariş geliyor ama yapamadığım için siparişi de alamıyorum" dedi.
 
Davulun Türk toplumundaki yerinin farklı olduğunu belirten Arpat, "Osmanlı zamanında savaşa giderken, savaştan dönerken, bildiri yayınlanırken davul kullanılırmış. Zaman geçtikçe düğünlerde kullanılmaya başlandı. Şimdilerde ise biz müzisyenlerin ramazanda aklına ilk gelen şey davul oluyor. Davul ramazanda da çalındığı için 2 ay önceden siparişleri almaya başladık. Davuları yaptık. Bir kaç tane daha siparişimiz var. Onlarda bittikten sonra ramazana hazır olacağız" diye konuştu.

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