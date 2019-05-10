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Evinin önünden oynarken kaybolan Ecrin, 4'üncü günde de aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor.

  • DHA
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Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Helikopter ve drone ile havadan taranan bölge, güvenlik güçleri tarafından karış karış arandı. Mahalledeki evler kontrol edildi, 4 arama kurtarma köpeği ile mahalle çevresi ve ormanlık alanda arama yapıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Çalışmalara mahalleliler ile Samsun kent merkezinden gelen sivil toplum kuruluşlarından ve izci kulüplerinden gönüllüler de katıldı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, Ecrin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.
 
Dün gece yarısı ara verilen aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

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