Evlat sevgisinde ikinci bahar

Bolu’da yaşayan 57 yaşındaki Neşet ve 53 yaşındaki Havva Akçay, 8 yıl önce dönemin valisinin daveti üzerine koruyucu aile hizmetiyle ilgili bir toplantıya katıldı. Burada konuyla ilgili verilen bilgilerden etkilenen Akçay çifti, hem çocuklarının evlenmesinin ardından evde oluşan boşluğu doldurmak hem de koruma altındaki çocuklara ‘sıcak yuva’ olmak için harekete geçti. İlk olarak 7 yaşındaki kız çocuğunun koruyucu aileliğini üstlenen Akçay çifti,

3 yıl aradan sonra 2 yaşındaki erkek çocuğuna yuva oldu. Akçay çiftinin evlenerek Kastamonu’ya yerleşen bir çocuk sahibi kızları da anne ve babasının yolundan giderek 1.5 ay önce 15 günlük bebeğin koruyucu aileliğini üstlendi. Kendilerini adeta aynı evi paylaştıkları 15 ve 7 yaşındaki çocuklara adayan çift, çocukların da hayatına dokundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de aileyi sık sık ziyaret ederek, destek veriyor.

EN GÜZEL HAYIR

Neşet Akçay 8 yıldır koruyucu ailelik yaptıklarını aktararak, “Koruyucu aile olmak hayatımızda çok şey değiştirdi. Yuvamızın, evimizin ahengini de yaşantımızı da değiştirdi. Evlat sevgisinde ikinci baharımızı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Havva Akçay da koruyucu aile olmanın kelimelerle anlatılamayacağını dile getirerek, şunları söyledi; “Gerçekten çok değişik bir duygu, anlatılacak bir duygu değil. Bence şu dünyada en güzel şey, en güzel hayır bir çocuğu alıp yetiştirmek. Bu çocuklara hepimizin destek çıkıp, sevgimizi vermek çok önemli. Bence en güzel hayır parayla yapılan değil, sevgiyle yapılandır. Evini açıp sevgini, evini, her şeyini onlarla paylaşıp onları vatana, millete faydalı, iyi ahlaklı yetiştirmek gerekir. Buna herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum.”