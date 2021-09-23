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  • Evleneli bir hafta olmadan çıkan kavgada 29 yaşındaki adam öldü eşi 'Kendisini bıçakladı' dedi
Yaşam

Evleneli bir hafta olmadan çıkan kavgada 29 yaşındaki adam öldü eşi 'Kendisini bıçakladı' dedi

Hatay'da, 18 Eylül'de evlendiği Zeynep Yonca Sönmez (24) ile kavga eden Mehmet Sönmez (29), bıçakla yaralanmış olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İfadesi alınan Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, kendisini bıçakladığını öne sürdü. Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA23 Eylül 2021 Perşembe 15:58 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:58
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Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca Sönmez, 18 Eylül'de dünyaevine girdiği Mehmet Sönmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.

'GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.

Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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