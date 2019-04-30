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Evlilik cüzdanına bakan damat, kayınpederiyle evlendiğini gördü

Denizli'de dün kıyılan nikahla dünya evine giren Zekeriya Karataş (33), evlilik cüzdanına eşi Gülşah Karataş'ın isminin yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın (56) adının yazıldığını görünce şok yaşadı. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni evlilik cüzdanı verileceği belirtildi.

  • DHA
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Denizli'de reklamcılık yapan Zekeriya Karataş, bir süredir birlikte olduğu öğretmen Gülşah Yılmaz (24) ile evlenmeye karar verdi. Çift, nikah kıyılması için Gülşah Yılmaz'ın ailesinin yaşadığı Manisa'nın Soma ilçesinde, Belediye Nikah Dairesi'ne başvurdu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Zekeriya Karataş ve Gülşah Yılmaz, dün aileleri ve yakınlarıyla birlikte nikahın kıyılması için Soma Belediyesi'ne gitti. Çiftin nikahını kıyılırken, evlilik cüzdanı verildi. Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ederken, damat elindeki evlilik cüzdanını inceleyince şoke oldu. 
 
Eşinin fotoğrafının bulunduğunu yere Gülşah Yılmaz'ın yerine kayınpederi Muzaffer Yılmaz'ın isminin yazıldığını gördü. Hemen nikah dairesine giden Zekeriya Karataş, kayınpederiyle evli gözüktüğünü belirterek yanlışlığın düzeltilmesini istedi. Mesai bittiği için yapılan yanlışlık dün düzeltilemedi. Karataş'ın başvurusu üzerine hata giderildikten sonra yeni bir evlilik cüzdanı verileceği belirtildi.
 
 
'İYİ Kİ KÜTÜĞE İŞLENMEMİŞ YOKSA BOŞANMA DAVASINA KADAR GİDECEKTİ'
 
Kayınpederiyle evlendirildiğini görünce şoke olduğunu söyleyen Zekeriya Karataş, şöyle konuştu: "Nikah kıydırmak için Soma Belediyesi'ne başvurduk. İşlemler yapıldı. Nikahımız kıyıldı. Fotoğraflar çekildik, kutlamalar yaptık. Biz şehir dışından geldiğimiz için, nikahın ardından oradaki evimize geçtik. Nikah defterimize baktığımızda kayınpederimin ismi yazıyordu. Gülşah Yılmaz yerine, Muzaffer Yılmaz yazıyordu. Görünce çok şaşırdık. 'Nasıl olur' dedik. Telaşlanıp, evlendirme dairesine gittik. Saat 17.00'yi geçtiği için daire kapanmıştı. Merdivenlerde nikah memurunu gördük. Nikah defterimizi gösterdik. O da bu duruma çok şaşırdı. Kendisi nikah defterine yanlış ismin yazıldığını söyledi. Bize bu durumun düzeltilebileceğini anlattı. Ancak evlilik cüzdanına göre ben şu kayınpederimle nikahlı gözüküyorum. İyi ki kütüğe işlenmemiş. Yoksa bu durum boşanma davasına kadar gidecekti."
 
ESPRİLER HAVADA UÇUŞUYOR
 
Karataş, olayın şokunu atlattıktan sonra artık konuyla ilgili espri yaptıklarını belirterek, "İlk zamanlarda bu hata bizde bir telaş yarattı. Ama şu anda bu konu hakkında espriler yapıyoruz. Gelinin annesi, '30 yıl ben çektim. Artık sıra sende' diyor. Arkadaşlarım, 'Kızı istedin, babasını aldın' diyor. Anasına bak, kızını al derler, ben kızına bakıp babasını almış gibi oldum. Böyle farklı espriler dönüyor. Bizim için de farklı bir anı oldu. Başımıza gelenin bir başkasının yaşamasını istemem" diye konuştu.

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