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Evlilik hazırlığı yapan çifte silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yapan 40 yaşındaki Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 33 yaşındaki 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu , hafif ticari araçta, uğradıkları silahlı saldırıda hayatlarını kaybetti.

  • DHA
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Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından dün gece silah sesleri geldiğini duyan çevre sakihleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu´nun cansız bedenleriyle karşılaştı.
 
Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu´nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI
 
Hatice Bahçecioğlu´nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz´ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
 
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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