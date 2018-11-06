Evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın tutuklandı
Niğde'de 2 kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Fatma E. (45), tutuklandı.
- DHA
Niğde Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Halim B. ve Abdullah D., Fatma E.’nin kendilerinden evlilik vaadiyle dolandırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine soruşturma başlatan polis, Fatma E.’yi gözaltına aldı.
Şikayetçilerden Halim B.’yi 2 bin 500, Abdullah D’nin ise 10 bin TLsini dolandırdığı iddia edilen Fatma E., sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, Fatma E.’yi erkeklerle tanıştırdığı öne sürülen Yusuf I.’yı yakalamak için soruşturmayı sürdürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.