Evrim Özen kimdir aslen nereli? AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Aday Evrim Özen kaç yaşında? soruların yanıtları bugün İzmir'de Ak Parti belediye başkan aday tanıtımda ismi okunmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Dikkat çeken isimler arasında yer alan AK Parti İzmir Balçova Belediye Başkan Aday Evrim Özen kimdiri hayat hikayesi ve hakkında merak edilenleri bu haberimizde derledik. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Balçova Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Evrim Özen, İzmir Balçova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İşte İzmir Balçova Belediye Başkan Aday Evrim Özen'in biyografisi ailesi ve hayatı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir aday tanıtım töreninde ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Evrim Özen, AK Parti'nin Balçova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Balçova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Evrim Özen ile ilgili detaylar habermizde.

EVRİM ÖZEN KİMDİR?



Evrim Özen, 12 Temmuz 1973 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özen, serbest avukat olarak çalıştı. 2017 yılında Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Özen, evli ve 2 çocuk annesidir.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 12 Temmuz 1973 yılında doğan ve ilkokulu Akhisar Misak-ı Milli ilkokulunda okuyan Evrim Özen, ortaokulu Balçove Ortaokulunda, liseyi ise İzmir Selma Yiğit Alp lisesinde okumuştur.



Dokuz Eylül Üniversitesi 1996 yılında mezun olan Evrim Özen çalışma hayatına 1998 yılında başlamıştır. Evrim Özen 20 yıldır İzmir Bürosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır. 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği Adaylıyı ile siyasete atılan Özen, 2014 yılından bu yana aralıksız olarak Meclis Üyeliği, Grup Sözcülüğü, Grup Başkanlığı ve İlçi Başkanlığı görevlerini yönetmiştir.



1 yıldız Scuba Dalış Eğitmeni ve amatör denizci olan Özen 35 yıldır Balçova'da ikamet etmektedir. Evrim Özen iki çocuk annesidir.