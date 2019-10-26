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Exatlon yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon hangi kanalda yayınlanacak?

Acun Ilıcalı Survivor'ın ardından Exatlon yarışmasının da Türkiye'de çekileceğini duyurdu. Tüm televizyon takipçileri Exatlon yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor. Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar. Exatlon yarışması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Exatlon yarışması ne zaman başlayacak? Exatlon hangi kanalda yayınlanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Acun Medya'nın prodüksiyonunu yaptığı Exatlon yarışması ABD, Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Romanya gibi ülkelerde yayınlanıyor. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın Exatlon yarışmasını sunacağı belirten Ilıcalı, "Exatlon'u Türkiye'de çekeceğiz ve efsane YouTuberlar yarışacak. Exatlon yarışması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. 
 
EXATLON YARIŞMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 
Exatlon yarışması için hazırlıkların başladığı ve yarışmanın yakın zaman içerisinde yayınlanması bekleniyor. 
 
EXATLON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 
Exatlon yarışmasının hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. 

 
EXATLON NEDİR?
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.

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