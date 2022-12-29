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Yaşam

EYT düzenlemesi sonrası vatandaşlar SGK önünde sıraya girdi

EYT düzenlemesi sonrası Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Kuyruk havadan görüntülendi.

IHA29 Aralık 2022 Perşembe 09:48 - Güncelleme:
EYT düzenlemesi sonrası vatandaşlar SGK önünde sıraya girdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, "EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, " Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur" ifadelerini kullandı.

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