Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı
Eyüpsultan'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
- DHA
Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
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