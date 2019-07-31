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Eyüpsultan'da freni tutmayan kamyonet 8 araca çarptı

Eyüpsultan'da freni patladığı iddia edilen kamyonet önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu minibüse ardından da park halindeki 8 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

  • DHA
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Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
 

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