Eyyubi Camisi’nin en ağır bölümü taşındı

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf’in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınması için başlatılan çalışma tamamlandı. Dicle Nehri üzerine inşa edilen 12 gözlü, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki menfez köprüden geçirilen tarihi caminin yeni yerine taşınma çalışması 6 saat sürdü. Taşıma işleminin tamamlanmasının ikindi ezanına denk gelmesi üzerine, taşıma işinde görevli işçiler yeni yerine taşınan camideki ilk namazı kıldı.

Caminin 2 bin 650 tonluk son bölümü yeni köprüden geçti.