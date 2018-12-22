Eyyubi Camisi’nin en ağır bölümü taşındı
Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman’ın Hasankeyf ilçesinde, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi’nin dün 352 tekerlekli SPMT aracına yüklenen 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü, Yeni Kültürel Park Alanı’na taşındı.
Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf’in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı’na taşınması için başlatılan çalışma tamamlandı. Dicle Nehri üzerine inşa edilen 12 gözlü, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki menfez köprüden geçirilen tarihi caminin yeni yerine taşınma çalışması 6 saat sürdü. Taşıma işleminin tamamlanmasının ikindi ezanına denk gelmesi üzerine, taşıma işinde görevli işçiler yeni yerine taşınan camideki ilk namazı kıldı.
Caminin 2 bin 650 tonluk son bölümü yeni köprüden geçti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.