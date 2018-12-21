Eyyubi Camisi'nin en ağır bölümü Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınıyor

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin dün 352 tekerlekli SPMT aracına yüklenen 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümünün, Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmasına başlandı.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma sürüyor.

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin bahçe duvarlarının 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından, ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son bölümünün 352 tekerlekli SPMT aracıyla taşınması devam ediyor.

İşçiler tarihi yapının taşınma çalışması öncesi halay çekti

Taşeron firma işçileri, caminin en ağır bölümünün taşınma işlemi öncesinde halay çekti.

Dicle Nehri üzerine inşa edilen 12 gözlü, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki menfez köprüden geçirilen tarihi caminin yeni yerine taşınmasının yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle Zeynel Bey Türbesi'nin baraj gölü alanından çıkarılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na getirilmesinin ardından, İmam Abdullah Türbesi, Artuklu Hamamı ve Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı da başarıyla taşındı.

Bu kapsamda Er-Rızk, Eyyubi ve Koç Camileri için koruma ve taşıma çalışmalarıyla ilgili süreç devam ediyor.

Süleyman Han tarafından 1407 yılında inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 36 metre yüksekliğindeki minaresinin taşlarının söküm işlemi tamamlandı. Caminin tarihi kapı ve çeşmesi de bütün olarak taşındı. Minarenin Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki birleştirme işlemi ise ay sonuna kadar tamamlanacak.

Baraj gölü alanındaki diğer tarihi değerlerin taşınması, taşınamayacak durumda olanların da yerinde korunması ve bir örneğinin yapılması için çalışmalar sürüyor.