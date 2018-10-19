Fabrikada korkunç patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay Gebze Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalışmaya başlayan Nail Özhan(50) adlı şahsın, çalıştırdığı taş kesme makinesi bir anda patladı. Patlama ile başına parçalar saplanan Nail Özhan, ağır yaralandı.

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özhan buradan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nail Özhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.